وظيفة «الربط» بالهاتف الذكي.. حل مفيد للاتصال بالإنترنت

عند انقطاع اتصال الإنترنت المنزلي يمكن الاعتماد على الهاتف الذكي لإنشاء شبكة «واي فاي»، وتوفير الاتصال بالإنترنت للأجهزة الأخرى، مثل «اللابتوب»، وتعرف هذه الوظيفة باسم الربط «Tethering» ويتم دعمها في معظم الهواتف الذكية.

ويتم تشغيل هذه الوظيفة في هواتف «أندرويد» عن طريق فتح قائمة «الإعدادات»، والانتقال إلى «الشبكة والإنترنت/نقط الاتصال والربط»، ثم النقر على «نقطة اتصال الواي فاي»، وبعدها بالنقر على «اسم نقطة الاتصال» وتحديد اسم لنقطة اتصال الواي فاي، ثم النقر على «كلمة مرور نقطة الاتصال» وتحديد كلمة مرور لها، وبعد ذلك يمكن تفعيل أو تعطيل نقطة الاتصال بوساطة الزر الانزلاقي الموجود في الأعلى.

وبدلاً من ذلك يمكن تشغيل أو إيقاف نقطة الاتصال في لوحة الإعدادات السريعة، عن طريق إيماءة سحب لأسفل من أعلى الشاشة.

«آيفون»

ويتم تشغيل وظيفة الربط في هواتف «أبل آيفون» عن طريق فتح الإعدادات والانتقال إلى «البيانات الخلوية / إعداد نقطة اتصال شخصية»، واتباع التعليمات أو الانتقال إلى «البيانات الخلوية / نقطة اتصال شخصية / كلمة مرور واي فاي» لتغيير كلمة مرور نقطة الاتصال، ويجب أن يكون الزر الانزلاقي «السماح للآخرين بالاتصال» باللون الأخضر.

ويتطابق اسم نقطة الاتصال مع اسم الهاتف ويمكن تغييره في قائمة «الإعدادات / عام / المعلومات»، وبعد ذلك يمكن تشغيل نقطة الاتصال عن طريق الزر الانزلاقي في قائمة «الإعدادات / نقطة الاتصال الشخصية».

ويمكنك تفعيل وتعطيل نقطة الاتصال بسرعة من مركز التحكم من خلال السحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة.

وفي بعض الحالات النادرة للغاية قد لا تعمل وظيفة الربط بالإنترنت عبر الهاتف الذكي، لأن الشركة المقدمة لخدمة الاتصالات الجوالة لا تسمح بهذه الوظيفة، ويجب مراقبة استهلاك بيانات الهاتف أثناء تشغيل وظيفة الربط، وتجنب تنزيل تحديثات نظام التشغيل إذا كانت باقة البيانات الشهرية محدودة للغاية.

«غوغل أندرويد»

ويمكن العثور على هذا الخيار في الهواتف الذكية المزودة بنظام «غوغل أندرويد» في قائمة الإعدادات تحت بنود «الشبكة والإنترنت / الإنترنت»، حيث يجب النقر في «بيانات الجوال» على أيقونة الترس الموجودة على يمين اسم الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وبعد ذلك يتم اختيار «استخدام البيانات من خلال التطبيقات»، وتحت بند «تحذير البيانات وحدودها» يمكن تحديد تلقي الإشعارات أو قطع اتصال البيانات الجوال تلقائيا عند الوصول إلى حد معين من البيانات.

وهناك طريقة مشابهة في نظام التشغيل «أبل آي أو إس» في قائمة الإعدادات تحت بند «البيانات الخلوية»، حيث يتم سرد استهلاك البيانات الجوالة للتطبيقات الفردية أو خدمات النظام.

