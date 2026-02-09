«سيغنال» يتيح ميزة تثبيت الرسائل

أعلنت مؤسسة «سيغنال» للتكنولوجيا أن تطبيق التراسل الفوري «سيغنال» الشهير يتيح الآن ميزة تثبيت الرسائل النصية والصوتية والصور والفيديوهات والاستطلاعات والملفات في أعلى نافذة المحادثة، ما يُسهّل العثور عليها لاحقاً من دون الحاجة إلى البحث، وأوضحت المؤسسة الأميركية أنه لتثبيت رسالة في محادثة فردية أو جماعية، ما على المستخدم سوى الضغط عليها مطولاً حتى تظهر قائمة السياق وخيار «تثبيت الرسالة»، ويمكن للمستخدم بعد ذلك تثبيتها لمدة 24 ساعة أو سبعة أيام أو 30 يوماً أو بشكل دائم، ثم العثور عليها مجدداً بالنقر على الشريط أعلى الشاشة.

ويتيح «سيغنال» تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل في المحادثة الواحدة، ويمكن للمستخدم الذي يرغب في إلغاء تثبيت رسالة معينة، القيام بذلك عن طريق الضغط مطولاً على الرسالة المطلوبة واختيار الأمر المناسب، وتتوافر هذه الميزة الجديدة في أحدث إصدارات تطبيق «سيغنال» لأجهزة «أندرويد (الإصدار 7.71)» و«iOS (الإصدار 7.93)» وأجهزة الكمبيوتر (الإصدار 7.87).