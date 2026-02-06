للشهر الخامس على التوالي.. الفاو: أسعار الغذاء العالمية واصلت التراجع في يناير

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم، بأن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، بلغ متوسطه 123.9 نقطة في يناير، بانخفاض 0.4 بالمئة عن ديسمبر و0.6 بالمئة على أساس سنوي.