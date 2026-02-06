ارتفاع الذهب 4% والفضة 7.8% خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم، بنسبة 4% لتلامس مستوى 4963.77 دولار للأوقية مع زيادة عمليات الشراء عند مستويات الانخفاض وتراجع الدولار.

وعادت الفضة للارتفاع بنسبة 7.8% إلى 76.6 دولاراً للأوقية، بعد أن هبطت سابقاً دون مستوى 65 دولارا، لكن المعدن لا يزال متجها لتسجيل انخفاض أسبوعي كبير يفوق 10% بسبب التقلبات الحادة في السوق.

وتشهد الأسواق حالياً مزيداً من التقلبات في المعادن الثمينة مع استمرار القلق بشأن التوترات الجيوسياسية، وضعف الزخم في التعافي، ما يجعل أداء الذهب والفضة مرتبطا بتحركات الدولار، والبيانات الاقتصادية العالمية، والضغوط على أسواق الأسهم.