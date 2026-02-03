الذهب يرتفع بأكثر من 3% بعد موجة بيع حادة

ارتفع الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم، ⁠متعافيا من أدنى مستوى له في شهر تقريبا سجله في الجلسة السابقة، ‌مع استعداد المشاركين في السوق لغياب بيانات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.7 بالمئة إلى 4837.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ما يقرب من ⁠شهر في الجلسة السابقة.

وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل 4.5 بالمئة إلى 4859.30 دولار للأوقية.

وقال مكتب إحصاءات العمل ⁠بالولايات المتحدة أمس الاثنين إن تقرير التوظيف لشهر يناير كانون الثاني الذي يحظى بمتابعة دقيقه لن يصدر يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية.

وأغلقت الحكومة جزئيا يوم السبت بعد عدم تمكن الكونجرس من الموافقة ​على اتفاق للحفاظ على تمويل وزارة العمل، من بين ​عمليات أخرى. وأقر مجلس الشيوخ حزمة ​إنفاق يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يتناول مجلس النواب التشريع أمس الاثنين، مع توقع ‌إجراء التصويت النهائي ‌اليوم الثلاثاء.

وعبر ⁠رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بأن الإغلاق سينتهي في غضون أيام.

وحافظ الدولار على مكاسبه اليوم، إذ طغت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة لسياسة الاحتياطي الاتحادي على المخاوف بشأن الإغلاق الجزئي ​للحكومة الأميركية.

ويجعل ارتفاع الدولار ​الذهب المقوم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة الأميركية مرتين على الأقل في 2026.

وينتعش المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ‍في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين عن اتفاق تجاري مع الهند يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية من 50 إلى 18 بالمئة مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر ‍الفضة في المعاملات الفورية 5.9 بالمئة إلى 84.09 دولار للأوقية. وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس.

وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 2183.64 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا 2918.80 دولار في 26 يناير، وزاد سعر البلاديوم ‍2.7 بالمئة إلى 1765.75 ⁠دولار.