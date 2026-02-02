الذهب يتراجع 1.5% متأثرًا بصعود الدولار

واصل الذهب ⁠انخفاضه، اليوم، متأثرا بارتفاع الدولار، في ‌ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، في حين تعافت الفضة ⁠من أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجلته يوم الجمعة.

وانخفض الذهب في المعاملات ⁠الفورية 1.5 بالمئة إلى 4793.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى ​مستوى له في أكثر من ​أسبوع يوم الجمعة.

وكان ​الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند ‌5594.82 ‌دولار يوم ⁠الخميس.

وزات العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.6 بالمئة إلى 4818.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة ​الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 85.98 دولار ‍للأوقية. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولار يوم الخميس.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 2120.05 دولار ‍للأوقية بعد أن سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولار في 26 يناير، فيما انخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1682.59دولار.