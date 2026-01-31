الذهب يتجه لأكبر تراجع يومي منذ 1983

انهارت أسعار الذهب، مساء الجمعة، بنسبة تجاوزت 10% في أكبر سقوط يومي منذ عقود، إذ جرى تداول الأسعار حول مستوى 4800 دولار للأونصة وسط عمليات بيع كثيفة.

وانخفض السعر بحوالي 11% ليتداول عند 4,812.71 دولار للأونصة، فيما انخفضت عقود الذهب الآجلة بنسبة 9.1% لتصل إلى 4,980 دولار.



وذكرت وكالة "رويترز" أن الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ العام 1983، وينخفض 12% في أحدث المعاملات.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 11.4% إلى 4745.10 دولار عند التسوية.

وجاء هذا التراجع عقب انتعاش الدولار بعد تقرير أفاد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت تُحضّر لترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما تأكد لاحقاً.