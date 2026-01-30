الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ 1983 وينخفض 12% في أحدث المعاملات

عمق الذهب خسائره في تعاملات يوم الجمعة ليهبط بأكثر من 12%، ليسجل أسوأ أداء يومي منذ 1983متأثراً بعمليات جني أرباح، إضافة إلى قوة الدولار قبل الإعلان عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1982 مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

وتراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بشكل حاد مع بدء عمليات جني الأرباح.

بحلول الساعة 22:32 بتوقيت الإمارات، هبط الذهب في المعاملات الفورية 12% إلى 4,726.37 دولار للأونصة.