مؤيد لخفض أسعار الفائدة.. ترامب يختار كيفن وارش لرئاسة «الفيدرالي»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، عن اختيار كيفن وارش العضو السابق في هيئة محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.

ويعد وارش من مؤيدي خفض أسعار الفائدة.

وبذلك سيصبح وارش الرئيس السابع عشر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ترامب على منصة «تروث سوشال»: «يسرّني ترشيح كيفن وارش ليكون رئيس مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي. لقد عرفت كيفن منذ فترة طويلة، ولا شك لديّ في أنه سيُسجَّل كأحد أعظم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق. وفوق كل ذلك، فهو الخيار المثالي، ولن يخيّب ظنك أبداً».

يُعد وارش مرشحًا تقليديًا إلى حدّ ما لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي؛ فهو محافظ سابق في البنك المركزي، وكان مطروحًا سابقًا لتولي منصب وزير الخزانة في الولاية الثانية لترامب، كما كان مرشحًا للمنصب الأعلى في الاحتياطي الفيدرالي خلال ولاية ترامب الأولى.

وقد عُيّن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2006 وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، ليصبح أصغر شخص يشغل منصبًا في مجلس إدارة البنك القوي.