الذهب يهبط أكثر من 4% مع جني المستثمرين للأرباح بعد ذروة قياسية

هوى الذهب ⁠أربعة بالمئة اليوم، مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاع إلى ‌مستويات غير مسبوقة، إلا أن الأسعار تتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 5149.99 دولار للأوقية بعد أن لامس في ⁠وقت سابق 5594.82 دولار.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.8 بالمئة إلى 5165.20 دولار.

ومع ذلك، لا تزال أسعار الذهب في المعاملات الفورية مرتفعة 19 بالمئة لهذا الشهر و3.6 بالمئة هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 6.6 بالمئة لتبلغ 108.84 دولار للأوقية بعد أن سجلت 121.64 دولار في وقت سابق. وارتفعت الفضة بنحو ‍50 بالمئة هذا العام، مدعومة بنقص مستمر في المعروض وقوة دافعة من عمليات الشراء.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 2650.15 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين. وانخفض البلاديوم 6.7 بالمئة إلى 1935 ‍دولارا للأوقية.