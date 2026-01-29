ترامب يدعو الاحتياطي الفدرالي إلى خفض "كبير" في معدلات الفائدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، أن على الاحتياطي الفدرالي أن "يخفض بشكل كبير" وفوري معدلات الفائدة بعدما أبقاها دون تغيير.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "ينبغي على الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة بشكل كبير، الآن".

وأضاف أنه "لا يوجد أي سبب على الإطلاق" لعدم قيام المؤسسة بخفضها.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي المعدلات من دون تغيير أمس، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الحالي، مؤكداً متانة النمو الاقتصادي.

وصوّتت اللجنة بغالبية 10 مقابل اثنين للإبقاء على الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3,50% و3,75%، مع إشارة المسؤولين إلى أن معدل البطالة أظهر "علامات على الاستقرار"، فيما كان النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة قوية".

وقال ترامب في منشوره "رفض (رئيس مجلس الاحتياطي) جيروم باول 'المتأخر جداً' مجدداً خفض أسعار الفائدة، رغم أنه ليس لديه أي سبب على الإطلاق لإبقائها مرتفعة للغاية".

وأشار إلى أن باول "يعترف بأن التضخم لم يعد مشكلة أو تهديداً"، لكن الاحتياطي ذكر في بيان أمس أن "التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما".

يأتي منشور ترامب فيما تصعّد إدارته هجماتها على الاحتياطي الفدرالي.

ويسعى الرئيس إلى عزل المسؤولة في مجلس محافظي الاحتياطي ليزا كوك على خلفية اتهامات بالاحتيال تتعلق بقرض عقاري، في حين أطلقت وزارة العدل تحقيقاً مع باول بشأن أعمال صيانة وتجديد في مقر المؤسسة.