الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة ثابتة اليوم، عند نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة

وعزا المركزي قراره إلى استمرار التضخم ‌عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع نمو اقتصادي قوي، في حين أحجم عن تقديم مؤشرات عن الموعد المحتمل لمواصلة ‍التيسير ‍النقدي.

وذكر المركزي ‍الأمريكي أن ‌قرار ‍تثبيت ‍الفائدة ‌جاء بتأييد ​10 ⁠أعضاء ‍مقابل ‌رفض ‌عضوين ‌كانا ​يفضلان ‌خفضها ⁠25 ⁠نقطة ⁠أساس.