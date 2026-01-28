الذهب يسجل رقم قياسي جديد ويتجاوز 5300 دولار للأونصة

ارتفع الذهب ⁠إلى مستوى قياسي ⁠جديد فوق 5300 دولار ​​للأونصة، ​اليوم الأربعاء، ليواصل ‌الارتفاع ‌التاريخي، ⁠مع ​تزايد ​الإقبال على الملاذ ‍الآمن وسط هبوط الدولار وحالة ‍الضبابية الجيوسياسية، حيث قفز المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 2.3% ليصل إلى 5305.65 دولار للأونصة، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5311.⁠31 دولار.

وارتفع الذهب بأكثر من 20% منذ بداية العام، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 4.3% إلى 5301.90 دولار للأوقية.

ويواجه الدولار "أزمة ثقة" ⁠وظل قرب أدنى مستوى في أربع سنوات اليوم، مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأميركية بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قيمتها "رائعة"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن ​الدولار انخفض أكثر من اللازم.

ويزيد تراجع الدولار من جاذبية الذهب ​للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق لدى أواندا، كلفن ​وونج، إن ارتفاع الذهب "يرجع إلى الارتباط القوي جداً ‌وغير المباشر بالدولار... وإلى ‌تصريح (الرئيس دونالد) ⁠ترامب رداً على سؤال عابر عن الدولار والذي أشار إلى توافق واسع النطاق داخل البيت الأبيض على أن يكون الدولار أضعف في المستقبل".

وقال دويتشه بنك ‍أمس الثلاثاء، إن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأوقية في 2026، عازياً ذلك إلى استمرار الطلب الاستثماري حيث تزيد البنوك المركزية والمستثمرون من مخصصاتهم للأصول الملموسة غير الدولارية.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 114.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت ‍ارتفاعاً قياسياً بلغ 117.69 دولار يوم الاثنين. وقفزت الفضة بالفعل بنحو 60 بالمئة منذ بداية العام. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 2703.11 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2918.80 دولار يوم الاثنين، كما ارتفع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1976.62 دولار.