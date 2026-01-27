الشركة المالكة لـ "فات برغر" تقدم طلب إفلاس

أعلنت شركة "فات براندز" المدرجة في بورصة ناسداك، والمالكة لعلامة "فات برغر" عن بدء إجراءات الهيكلة الطوعية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، وذلك أمام محكمة الإفلاس للمنطقة الجنوبية من ولاية تكساس، وفق بلومبيرغ.

وتعتزم فات براندز استخدام هذه الإجراءات لتخفيض مديونيتها، وتعظيم قيمة أسهمها، ودعم النمو المستمر لعلاماتها التجارية، مع استمرار المطاعم بتقديم خدماتها لزبائنها.

وتضم محفظة فات براندز 18 علامة تجارية للمطاعم، موزعة على أكثر من 2200 موقع حول العالم، منها: بافالوز كافيه، وبافالوز إكسبريس، راوند تيبل بيتزا، وماربل سلاب كريمري، وجوني روكيتس، وفازولي، وتوين بيكس، وسموكي بونز، وغريت أميركان كوكيز، وهوت دوغ أون أ ستيك، وهوريكين غريل آند وينغز، وبريتزل ميكر، وإليفايشن برغر، ونيتيف غريل آند وينغز، ويالا ميديتيرانيان، وبونديروسا، وبونانزا ستيك هاوس.

ومن المتوقع أن تستمر العلامات التجارية الشهيرة، مثل: فات برغر، وغيرها، في العمل كالمعتاد خلال فترة إعادة الهيكلة، وأن تواصل تقديم تجاربها المميزة في تناول الطعام، كما يستمر تداول أسهم الشركة في بورصة ناسداك مع إضافة اللاحقة "Q" خلال هذه الفترة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة آندي ويدرهورن إن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة.