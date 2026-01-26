«أبل» تتعهد بعدم استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

أكدت شركة التكنولوجيا الأميركية «أبل» التزامها بعدم استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمتها الجديدة «كريتور ستوديو». وقال مدير تسويق التطبيقات، برنت تشيو واتسون، إن المحتوى الذي يُنشأ عبر المنصة غير قابل للاستخدام في عمليات التدريب، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على نماذج «أوبن إيه آي» لإنتاج صور الذكاء الاصطناعي في برنامج «كينوت»، مع إعطاء أولوية تامة لحماية خصوصية المستخدمين.