الذهب يقترب من 5000 دولار والفضة لأعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الفضة فوق ⁠مستوى 100 دولار، للمرة الأولى على الإطلاق مساء الجمعة، حيث قفزت في المعاملات الفورية إلى 4.5% لتصل إلى 100.49 دولار للأونصة، في حين ‌سجل الذهب رقماً غير مسبوق آخر، بتسجيله 4976.49 دولار للأونصة، وذلك بعد ارتفاعه 0.8%، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط الاضطرابات الجيوسياسية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وزادت العقود الأميركية ​الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط ​1.3 بالمئة إلى 4978.60 دولار للأوقية.

وقال المدير في ميتالز ⁠فوكاس، فيليب نيومان: "ينبغي للفضة مواصلة الاستفادة من كثير من القوى نفسها التي تدعم الطلب على الاستثمار في الذهب".

وأضاف: "سيأتي الدعم الإضافي من المخاوف المستمرة إزاء الرسوم الجمركية والسيولة المادية التي لا تزال منخفضة في سوق لندن".

وارتفعت الفضة بأكثر ⁠من 200 بالمئة في العام الماضي، مدفوعة أيضاً بالتحديات المستمرة في توسيع نطاق معالجتها والنقص المستمر في المعروض في السوق".

ومنذ بداية العام، أدى التوتر بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند، والمخاوف ​بشأن استقلالية مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، واستمرار حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وساهمت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والاتجاه الأوسع نحو التخلص ‍من الدولار في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يومي 27 و28 يناير، ولكن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين آخرين لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2026.

ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، من ‍انخفاض أسعار الفائدة. ووصل الذهب إلى مستويات قياسية مثل ثلاثة آلاف وأربعة آلاف للأونصة للمرة الأولى العام الماضي في مارس وأكتوبر على الترتيب. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 2735 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 2749.2 دولار في وقت سابق. وقفز البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 2002.22.