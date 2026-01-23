المعادن النفيسة تسجل مستويات غير مسبوقة.. فكم بلغت الأسعار؟

سجلت معادن الذهب والفضة والبلاتين مستويات ⁠قياسية مرتفعة جديدة، اليوم، وسط تراجع الثقة في الأصول الأميركية ‌بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4951.91 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4966.59 دولارا في وقت سابق من ⁠اليوم.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4952.80 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا كبير محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم: "لقد اهتزت الثقة في ⁠الولايات المتحدة وأصولها، ربما للأبد، وهذا يدفع الأموال إلى المعادن النفيسة".

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، اليوم، وانخفض بواحد في المئة على مدار الأسبوع ​مما يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة للمشترين ​في الخارج، في حين شهدت المؤشرات الرئيسية ​في وول ستريت عمليات بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أثارت تهديدات ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌الجديدة بفرض رسوم ⁠جمركية على دول بالاتحاد الأوروبي فزع المستثمرين قبل أن تتعافى لاحقا.

وتنفس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترامب عن قراره بشأن غرينلاند، لكنهم أصدروا تحذيرا بعد اجتماعهم ​في قمة طارئة ​في بروكسل في وقت متأخر من أمس الخميس بأنهم مستعدون للتحرك إذا ما هددهم ترامب مرة أخرى.

وقال الرئيس الأميركي إنه ضمِن ‍وصولا أمريكيا كاملا ودائما إلى غرينلاند في اتفاق مع حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة، وتصر الدنمرك على أن سيادتها على الجزيرة ليست محل نقاش.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 98.71 دولارا للأوقية ‍بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 99.20 دولارا في وقت سابق.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2639.40 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2684.43 دولارا في وقت سابق، فيما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة ‍إلى 1903.10 ⁠دولارات.