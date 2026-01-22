نظارة الرئيس الفرنسي تضيف 4 ملايين دولار لسهم «آي.فيجن تك»

دفع ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ⁠ماكرون مرتدياً نظارة شمسية شبيهة لما يقتنيها الطيارون سهم ‌شركة آي.فيجن تك المصنعة لها إلى الارتفاع 28 بالمئة تقريباً اليوم، بعد انتشار صور الرئيس الفرنسي خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس على الإنترنت.

وقالت المجموعة، التي ⁠تمتلك العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة للنظارات (هنري جوليان)، أمس، إن الطراز الذي ارتداه ماكرون هو نظارة (باسيفيك إس. 01)، والتي يشير موقعها الإلكتروني إلى ⁠سعرها يبلغ 659 يورو (نحو 2828 درهماً).

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ستيفانو فولشير أن هذا الأمر "كان بالتأكيد له تأثير مبهر على السهم".

وساهم ارتفاع السهم في إضافة حوالي 3.5 مليون يورو (4.1 مليون دولار) إلى القيمة السوقية للشركة الإيطالية.

وانتشرت الصور التعبيرية والتعليقات والتكهنات حول ‌مظهر ماكرون على وسائل ‌التواصل الاجتماعي، ⁠مع إشارات في كل مكان إلى فيلم (توب جن) الذي عرض عام 1986 من بطولة توم كروز. حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى رأيه في ذلك.

وقال قصر الإليزيه إن اختيار ماكرون ارتداء نظارات شمسية خلال خطابه الذي ألقاه في الداخل ‍كان لحماية عينيه بسبب انفجار أحد الأوعية الدموية.

وقفز سهم الشركة المدرجة في بورصة ميلانو ستة بالمئة تقريباً أمس، قبل أن يجري تعطيل التداول على السهم ‍معظم اليوم.

وعاد التداول على السهم لفترة وجيزة اليوم قبل أن يتم إيقافه مرة أخرى، وكانت في طريقها لتحقيق أعلى قفزة يومية على الإطلاق.