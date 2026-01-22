توقعات بارتفاع سعر الذهب إلى 5400 دولارا للأوقية بنهاية 2026

⁠رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته ‌لسعر الذهب بحلول نهاية عام 2026 إلى 5400 دولار للأوقية (الأونصة) مقابل توقعات سابقة بوصوله ⁠إلى 4900 دولارا للأوقية، وأرجع هذا إلى تنويع استثمارات القطاع الخاص والبنوك المركزية ⁠في الأسواق الناشئة.

وسجل الذهب ذروة غير مسبوقة عند 4887.82 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

​وقفز المعدن النفيس الذي ​يعد ملاذا ​آمنا بأكثر من 11 بالمئة منذ ‌بداية عام ‌2026 ⁠وحتى الآن مواصلا موجة من الصعود القوي بعدما زاد 64 بالمئة العام ​الماضي.

وقال ​جولدمان ساكس في مذكرة: "نتوقع أن المشترين بغرض تنويع الاستثمارات ‍من القطاع الخاص، الذين تهدف مشترياتهم إلى التحوط من مخاطر السياسة العالمية والتي أدت إلى الرفع المفاجئ ‍في توقعاتنا للأسعار، لن يقوموا بتسييل حيازاتهم من الذهب في عام 2026، مما يرفع فعليا نقطة الانطلاق لتوقعاتنا للأسعار".