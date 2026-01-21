الذهب يتخطى حاجز 4800 دولارا للمرة الأولى

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا ⁠حاجز 4800 دولارا، اليوم، مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع ‌الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4818.03 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:25 ⁠بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير واحدا بالمئة إلى 4813.50 دولارا للأوقية.

وقال ترامب ⁠أمس الثلاثاء إنه: "لن يتراجع" عن هدفه المتمثل في السيطرة على جرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأضاف: "أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال ​الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية"، مشيرا ​إلى أن الحلف لن يكون قويا ​جدا بدون الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري، اليوم، ​بعدما تسببت تهديدات ​البيت الأبيض بشأن جرينلاند في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‍الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيعقد في 27 و28 يناير رغم دعوات ترامب لخفضها.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى ‍94.68 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 95.87 دولارا أمس الثلاثاء.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2485.50 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2511.80 دولارا في وقت سابق من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.‍4 بالمئة إلى 1873.⁠18 دولارا.