مصر تنتج 20 مليون هاتف محمول سنوياً

أعلنت السلطات المختصة في مصر، عن انتهاء القرار الاستثنائي، بالإعفاء الجمركي لأجهزة الهاتف المحمولة المستوردة بصحبة القادمين من الخارج.

وكشف بيان مشترك صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تحقيق القاهرة قفزة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة، وذلك في إطار استراتيجيها الرامية إلى تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا.

وتحتضن السوق المصرية، نحو 15 شركة عالمية مختصة بتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، وتقوم بإنتاج نحو 20 مليون هاتف محمول سنوياً، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بحسب البيان الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية.

وحول إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج، أوضح البيان أن قرار الإعفاء لا يزال سارياً للمصريين والسائحين لمدة 90 يوماً وفق الشروط التي جرى الإعلان عنها مسبقاً.

وأشار البيان إلى القرار أسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، مبيناً أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.