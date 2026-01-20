الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مُتجاوزا 4700 دولارا للأوقية

قفز الذهب متجاوزا مستوى 4700 دولارا للأوقية للمرة الأولى، اليوم، بينما جرى تداول الفضة بالقرب من مستوى قياسي ‌مرتفع، إذ أدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على حلفاء أوروبيين إلى اهتزاز الثقة العالمية وعززت الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4717.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4721.⁠91 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.8 بالمئة إلى 4722.70 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 94.23 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا ⁠مرتفعا بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكثف ترامب من مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على جرينلاند من الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات خاصة به.

وقال تيم ووترر كبير ​محللي الأسواق في (كيه.سي.إم تريد) "نهج ترامب 'المُربك' في السياسة ​تجاه الشؤون الدولية ورغبته في ​رؤية أسعار فائدة أقل يخدمان المعادن النفيسة على نحو جيد جدا، وهو ما ينعكس في الارتفاع القوي للذهب والفضة".

وأضاف "‌ولاية ترامب الثانية حتى ‌الآن دفعة داعمة للمعادن النفيسة، ⁠إذ إن نهجه غير التقليدي في السياسة يصب في مصلحة الذهب والفضة"۔

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 70 بالمئة منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية قبل عام، بينما قفزت الفضة بأكثر من 200 بالمئة.

وقال كلفن وونغ كبير ​محللي الأسواق في (​أواندا) إن الذهب تلقّى دعما أيضا مع تراجع الدولار، في حين لا تزال هناك إمكانية لأن يصدر الاتحاد الأوروبي تدابير غير جمركية، إذ ربما تستغل صناديق الثروة السيادية ‍الأوروبية هذه الفرصة للتخلص من الأصول القائمة في الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع بعدما أدت تهديدات الرسوم الجمركية إلى عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم الأميركية والسندات الحكومية.

ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري للتحوط من مخاطر الحرب التجارية. لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن ‍الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس لعقد قمة طارئة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2387.55 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1845.‍75 دولار.