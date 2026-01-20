الذهب يحوم قرب مستوى قياسي

تداول المستثمرون الذهب والفضة قرب مستويات ⁠قياسية مرتفعة، اليوم، بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌بضم جرينلاند قلق الأسواق وأثرت سلبا على معنويات السوق، ما أدى إلى تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4671.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:18 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له ⁠على الإطلاق عند 4689.39 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.8 بالمئة إلى 4676.80 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية ⁠1.2 بالمئة إلى 93.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكثف ترامب من مساعيه الرامية إلى انتزاع ​السيادة على جرينلاند من الدنمارك العضو في حلف شمال ​الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى ​التفكير في الرد بإجراءات خاصة به.

وتراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع اليوم ‌الثلاثاء بعدما أدّت تهديدات ‌من البيت الأبيض ⁠إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل جرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأمريكية والسندات الحكومية.

ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري بحثا عن ملاذ ​من مخاطر الحرب ​التجارية.

لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند التوصل إلى اتفاقات بشأن ‍الرسوم الجمركية في منتصف العام.

ورفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 أمس الاثنين مع تكيف الشركات والاقتصادات مع الرسوم الجمركية الأميركية.

ونما الاقتصاد الصيني 5.0 بالمئة العام الماضي، محققا هدف الحكومة عبر اقتناص حصة قياسية من الطلب ‍العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.

وساعدت هذه الاستراتيجية في الحد من أثر الرسوم الجمركية الأميركية، لكن يصعب استمرارها على نحو متزايد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2359.45 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة ‍إلى 1817.44 ⁠دولار.