الذهب والفضة يبلغان مستويات تاريخية بسبب الرسوم الجمركية المحتملة

ارتفعت ⁠أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة، ‌اليوم ، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ⁠إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيطرة على جرينلاند.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.⁠6 بالمئة إلى 4670.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى ​له على الإطلاق عند 4689.​39 دولار.

وقفزت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.‌8 بالمئة إلى ‌4677 دولارا.

وارتفعت ⁠الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 93.85 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى ​غير ​مسبوق عند 94.08 دولارا.

وتعهد ترامب يوم السبت بموجة من رفع الرسوم ‍الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة ‍للدنمرك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1809 دولارات ‍للأوقية.