مصر تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

قال وزير التموين المصري شريف فاروق اليوم الأحد إن البلاد حققت اكتفاء ذاتيا من السكر خلال عام 2025 ⁠في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم وزيادة الإنتاج المحلي من محصولي القصب وبنجر السكر، ⁠مع التوسع في المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية.



وأشار الوزير إلى زيادة كميات توريد القمح المحلي ​خلال موسم 2025 بنسبة 17 ​بالمئة، ليصل إلى ​أكثر من أربعة ملايين طن، في حين يبلغ ‌إجمالي استهلاك ‌القمح ⁠المخصص لإنتاج الخبز المدعوم نحو تسعة ملايين طن، مشيرا إلى أنه يتم استيراد ​باقي ​الكمية من الخارج.



وأوضح أنه في حال الحفاظ على نسب الزيادة الحالية ‍في التوريد المحلي سنويا، فمن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المخصص لإنتاج الخبر المدعوم من الإنتاج المحلي، مع ‍وجود خطة طموحة للتوسع في مساحات الأراضي المزروعة بالقمح، إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.