جني الأرباح يفقد الذهب 1% من قيمته

تراجع الذهب بأكثر من 1% اليوم وسط جني للأرباح بعد مستويات غير مسبوقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 4567.89 دولار ‌للأوقية (الأونصة)، لكنه في طريقه لمكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4642.72 دولار يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.1بالمئة إلى 4570.90 دولار.

وظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفا هذا الأسبوع مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة، وجرى تداول ‌الذهب بسعر أعلى في الصين مع استقرار الطلب قبيل رأس السنة القمرية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة إلى 88.14 دولار للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 10 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق ‌عند 93.57 دولار في الجلسة الماضية.

وهوى البلاتين في المعاملات الفورية 4.7 بالمئة إلى 2296.75 دولار للأوقية لكنه يتجه ⁠نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. وهبط البلاديوم 3.1 بالمئة ⁠إلى 1744.95 دولار للأوقية.