الذهب يهبط بفعل صعود الدولار بعد بيانات إعانة البطالة الأمريكية

انخفض الذهب اليوم، ⁠بعد صعود الدولار بسبب بيانات إعانة البطالة الأسبوعية الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة، ‌في حين خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة لهجته بشأن إيران، مما أثر على الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4607.59 دولار للأونصة، وسجل المعدن الأصفر في الجلسة الماضية مستوى قياسيا بلغ ⁠4642.72 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة إلى 4612.50 دولار.

وأظهرت البيانات أن عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأمريكية انخفض بنحو غير متوقع الأسبوع الماضي، مما دفع مؤشر ⁠الدولار إلى أعلى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر وجعل المعدن النفيس أعلى كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائداً، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وفي ‍أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 89.29 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2375.55 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 1.8 بالمئة ‍إلى 1806.68 دولار للأوقية.