ارتفاع سعر البتكوين إلى أعلى مستوياته منذ شهرين

ارتفع سعر العملة المشفرة الأشهر والأكبر عالميا البيتكوين إلى أعلى مستوى له في شهرين، لتنضم أخيرا إلى موجة صعود الأصول الخطرة والمعادن النفيسة بعد أن ظلت أسابيع تتحرك في نطاق ضيق.

يأتي هذا الارتفاع في ظل إقبال المستثمرين على شراء الأصول البديلة، مدعومين بالوضع الجيوسياسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العملة الرقمية ارتفع ليصل إلى 96495 دولارا للوحدة الواحدة في وقت مبكر من صباح اليوم، في سنغافورة، وهو أعلى مستوى له خلال يوم منذ 16 نوفمبر الماضي.

كما قفز سعر إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة تصل إلى 5.1%.

كانت البيتكوين قد سجلت خسارة بلغت 6% من قيمتها في العام الماضي بعد أن أنهت العام بأداء ضعيف، وتداول في نطاق ضيق، وعدم التأثر بشكل كبير بارتفاعات الأسهم والمعادن النفيسة.

لكن العملة الرقمية أظهرت بوادر اختراق محتمل خلال يناير، ويرى المتداولون الآن أنها قد تكتسب زخما على حساب الأصول المنافسة.

وقال جاستن دانيثان، رئيس قسم الأبحاث في شركة آركتيك ديجيتال: "على المدى المتوسط، أعتقد أننا قد نشهد زيادة في استثمارات المستثمرين في البيتكوين، مدفوعة بتوقعات ارتفاع أسعار الذهب، في حين تشهد الأصول الأخرى عالية المخاطر ارتفاعا ملحوظا".

وأشار إلى تقرير صدر أمس ويظهر ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بوتيرة أقل من التوقعات، وهو ما يعد عاملا مساعدا للبيتكوين، بالإضافة إلى التوترات المحيطة بمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، الذي تلقى مسؤولوه بمن فيهم رئيس المجلس جيروم باول استدعاءات من هيئة محلفين كبرى من وزارة العدل للتحقيق معهم في اتهامات جنائية

في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأوضح دانيثان أن قضية مجلس الاحتياط الفيدرالي تُبرز "قيمة الأصول الآمنة والأصول المادية" مقارنة بالدولار.

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة آي.جي أستراليا، في مذكرة: "إن استمرار البتكوين فوق مستوى 95 ألف دولار سيمهد الطريق لمحاولة وصولها إلى مستوى 100 ألف دولار، وربما إلى المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم، والذي يبلغ حاليا 106115 دولارا".

وبحلول الساعة السادسة و7 دقائق صباحا في لندن جرى تداول البتكوين بسعر 94787 دولارا.