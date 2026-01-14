الذهب يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوياته والفضة تتجاوز حاجز 90 دولارًا

ارتفع الذهب، اليوم، ليقترب ⁠من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين ‌سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارا للأوقية، حيث عززت قراءات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع من رهانات خفض أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.6 بالمئة ليلامس مستويات 4615.85 دولار للأونصة ⁠بحلول الساعة 02:11 بتوقيت جرينتش.

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا بلغ 4634.33 دولار أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة ⁠0.5 بالمئة إلى 4624 دولارا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مدعوما بارتفاع ​تكاليف الإيجارات والغذاء.

وجاء الارتفاع في ظل تراجع ​أثر بعض التشوهات المتعلقة بالإغلاق الحكومي ​التي كانت قد خفضت التضخم في نوفمبر، لكنه لا يزال أقل من توقعات المحللين ‌بزيادة 0.3 ‌بالمئة و2.7 ⁠بالمئة على الترتيب.

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا بأرقام التضخم، مكررا ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول لخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع مستثمرون ​وشركات سمسرة كبرى ​مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، على أن ‍يكون أقرب تخفيض في يونيو.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، حث ترامب أمس الثلاثاء الإيرانيين على مواصلة الاحتجاج، قائلا إن "المساعدة في طريقها" إليهم وذلك وسط أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ‍في المعاملات الفورية متجاوزة 90 دولارا للأوقية للمرة الأولى.

وصعد البلاتين بنسبة 3.5 بالمئة إلى 2405.30 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر.

وزاد البلاديوم بنسبة 1.8 ‍بالمئة إلى 1873 دولارا.