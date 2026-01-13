الذهب قرب ذروة قياسية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً ⁠اليوم، في حين دعمت بيانات التضخم الأمريكية الرهانات على خفض ‌أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وعززت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستمرة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وصعدت أسعار الفضة أيضا إلى آفاق جديدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4631.19 دولار للأوقية بعد ⁠أن سجل مستوى قياسياً مرتفعا بلغ 4634.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.6 بالمئة إلى 4641.30 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول مقابل 0.3 بالمئة توقعها المحللون و2.6 بالمئة ‌على أساس سنوي ‌في الشهر نفسه ⁠انخفاضا من 2.7 بالمئة قدرها المحللون.

وتميل الأصول التي لا تدر عائداً إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة وخلال حالات الضبابية الجيوسياسية أو الاقتصادية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.‍7 بالمئة إلى 88.95 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 89.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 2387.35 دولار في حين زاد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1875.35 دولار للأوقية.