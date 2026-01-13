بعد اجتيازه 4600 دولار.. الذهب يتراجع وسط عمليات لجني الأرباح

تراجع الذهب، ⁠اليوم، بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة ‌الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة إلى 4576.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان الذهب ⁠قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4585.⁠40 دولار.

وتتوقع ‌شركات كبرى ⁠منها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تخفيضين لأسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في يونيو وسبتمبر.

وتميل ​الأصول التي ​لا تدر عائدا إلى الأداء الجيد مع أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وبالنسبة ‍للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 83.62 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين.

ونزل ‍البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2283.95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر.

وتراجع البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1774.‍44 دولار.