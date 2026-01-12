متجاوزاً 4600 دولار للأونصة.. ارتفاع قياسي للذهب

تجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة (الأوقية) للمرة الأولى ⁠اليوم، في حين قفزت الفضة أيضا إلى أعلى مستوى لها ‌على الإطلاق، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة بحلول لساعة 0127 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4600.⁠33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت العقود الأمبركية الآجلة للذهب تسليم فبراير اثنين بالمئة إلى 4591.10 دولار.

ويتوقع المستثمرون حاليا أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (​البنك المركزي الأميركي) ​بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. ويزيد ضعف سوق العمل من احتمالية خفض أسعار الفائدة.

وقد ترتفع أسعار الذهب إلى ‍5000 دولار للأونصة في النصف الأول من عام 2026 بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والديون، وفقا لما ذكره بنك (إتش.إس.بي.سي).

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 83.50 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على ‍الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2338.54 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر.

كما ارتفع البلاديوم 4.2 بالمئة إلى 1892.18 ‍دولار للأونصة.