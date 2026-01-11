ترامب يمنع المحاكم والدائنين من حجز إيرادات النفط الفنزويلي

قال البيت الأبيض السبت، إن ‌الرئيس دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يهدف إلى منع المحاكم أو الدائنين من حجز الإيرادات المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأميركية.



وينص الأمر التنفيذي ⁠على ضرورة استخدام هذه العائدات، المودعة في حسابات ودائع حكومية أجنبية، في فنزويلا للمساهمة في تحقيق "السلام والازدهار ⁠والاستقرار". ووقع ترامب الأمر أمس الجمعة بعد أيام من اقتياد القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى خارج البلاد.



وتطالب عدة شركات بحقوق مالية قائمة منذ فترة طويلة ضد الدولة. فعلى سبيل المثال، تخارجت شركتا إكسون موبيل وكونوكو فيليبس ‌من فنزويلا قبل ‌نحو ⁠20 عاماً بعد تأميم أصولهما، ولا تزال كل منهما تطالب باستحقاقات بمليارات الدولارات.



ولم يذكر الأمر التنفيذي أي شركة بالاسم، وينص على أن الأموال ملكية سيادية لفنزويلا، وهي محفوظة لدى الولايات المتحدة لأغراض حكومية ودبلوماسية ولا ‍تخضع لأي مطالبات خاصة. وأضاف البيت الأبيض في بيان "الرئيس ترامب يمنع حجز عوائد النفط الفنزويلية بما قد يقوض الجهود الحيوية التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان ‍الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا".



وينص اتفاق أبرمته واشنطن مع القادة المؤقتين في فنزويلا على تزويد الولايات المتحدة بما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخام.