إثيوبيا تبدأ إنشاء أكبر مطار في إفريقيا بتكلفة 12.5 مليار دولار

بدأت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم السبت رسميا مشروعا تبلغ تكلفته 12.‌5 مليار دولار لبناء ما يقول المسؤولون إنه سيكون أكبر مطار في إفريقيا عند اكتماله في عام 2030 في بلدة بيشوفتو الإثيوبية. وحصلت شركة الطيران المملوكة للدولة على عقد تصميم المطار الذي سيتضمن أربعة مدارج في البلدة التي تبعد حوالي 45 كيلومترا جنوب شرقي أديس أبابا.

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد على منصة إكس "سيكون مطار بيشوفتو الدولي أكبر مشروع للبنية التحتية للطيران في تاريخ إفريقيا". وسيتضمن المطار مساحة تكفي لوقوف 270 طائرة وسعة استيعابية تبلغ 110 ملايين مسافر ​سنويا.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا يتجاوز ​أربعة أمثال الطاقة الاستيعابية للمطار ​الرئيسي الحالي في إثيوبيا، والذي سيصل إلى حدوده القصوى في التعامل ‌مع الحركة ‌الجوية الحالية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال مدير تطوير وتخطيط البنية التحتية في الخطوط الجوية الإثيوبية أبراهام تسفاي للصحفيين إن الشركة ستمول 30 بالمئة ​من المشروع، بينما ​سيمول المقرضون الباقي.

وقال في الموقع إن الشركة خصصت بالفعل 610 ملايين دولار لأعمال الحفر الهندسية، والتي ‍من المقرر أن تكتمل في غضون عام، على أن يبدأ المقاولون الرئيسيون العمل في أغسطس آب 2026.

وكانت التكلفة المقدرة للمشروع في البداية 10 مليارات دولار.