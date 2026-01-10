ترامب: شركات نفط عالمية مستعدة لاستثمار 100 مليار دولار في فنزويلا

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات نفط عالمية كبرى على استغلال احتياطات فنزويلا الضخمة من الخام خلال اجتماع مع رؤسائها في البيت الأبيض الجمعة، من دون أن يتمكن من إقناعها جميعا باتخاذ هذه الخطوة.

وجمع ترامب رؤساء مجموعات نفطية عالمية العديد منها أميركية بالإضافة إلى شركتي إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية، بعد أسبوع على عملية عسكرية أميركية أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله من العاصمة كراكاس الى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أن هذه الشركات مستعدة لاستثمار "ما لا يقل عن 100 مليار دولار" في فنزويلا.

وقال "ستتمتعون بأمان تام" في العمل، من دون أن يوضح شكل الضمانات الأمنية، في حين استبعد أي وجود عسكري أميركي لحماية عمليات استغلال النفط.

لكنه أعلن أن العمليات ستتم برعاية الولايات المتحدة التي ستُقرر أي شركات نفط سيُسمح لها باستغلال موارد البلاد الضخمة.

وأعلن ترامب أن خطته لا تلحظ دوراً لكراكاس في اتخاذ القرار.

وقال لرؤساء شركات النفط "ستتعاملون معنا مباشرة، وليس مع فنزويلا إطلاقاً، ولا نريدكم أن تتعاملوا مع فنزويلا".

"غير مؤاتية للاستثمار"

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" دارين وودز أنه لا ينوي التسرع في بدء استثمارات جديدة في فنزويلا.

وقال وودز خلال الاجتماع مع ترامب "صودرت أصولنا هناك مرتين، لذا فإن دخول البلاد للمرة الثالثة سيتطلب تغييرات جوهرية. إذا نظرنا إلى الأطر القانونية والتجارية القائمة حاليا في فنزويلا، فسنجد أنها غير مؤاتية للاستثمار".

وأكد نائب رئيس شركة شيفرون الأميركية مارك نيلسون لترامب، أن الشركة "حريصة جداً على مساعدة (فنزويلا) في بناء مستقبل أفضل"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وشيفرون هي الشركة الأميركية الوحيدة التي تحظى برخصة للعمل في فنزويلا. وخرجت شركتا إكسون موبيل وكونيكو فيليبس من البلاد في العام 2007، بعدما رفضتا الامتثال لشروط فرضها الزعيم اليساري هوغو تشافيز في حينه، تتمثل بحصول الدولة الفنزويلية على حصة غالبية في أي نشاط مرتبط بالنفط.

"مشكلة "هيكلية"

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات مثبتة من النفط الخام في العالم، وتبلغ أكثر من 300 مليار برميل، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، متقدمة على السعودية (267 مليار برميل) وإيران.

ومع ذلك، يبقى إنتاجها متواضعاً ومحدوداً، إذ لا يتجاوز مليون برميل يومياً.

ويُعيق هذا الإنتاج نقص الاستثمارات خلال عقود وعقوبات أميركية مفروضة منذ ولاية دونالد ترامب الأولى.

كما أن الخام الفنزويلي يعد لزجاً أكثر من الخام الأميركي، ما يجعل تكريره معقداً ومكلفاً وملوثاً للبيئة.

ويتطلب تحديث المنشآت في فنزويلا استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، في ظل مخاوف من عدم الاستقرار السياسي.

وتستبعد واشنطن حالياً إجراء انتخابات في البلاد، مفضلة التعامل مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

ورغم أنها تمتلك نحو خُمس احتياطات النفط الدولية، لم تنتج فنزويلا سوى واحد بالمئة من الانتاج العالمي في العام 2024، بحسب بيانات منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).

ويرى ترامب فرصة لاستغلال احتياطات النفط الفنزويلية في مسعاه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وهو ملّف يعدّ بنداً سياسياً رئيسياً.