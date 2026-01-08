الدولار يحافظ على استقراره وسط مؤشرات اقتصادية متباينة

استقر سعر صرف الدولار، ⁠اليوم، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وقيام المستثمرين بتقييم عدد ‌من البيانات الاقتصادية وترقب تقرير مهم للوظائف سيصدر غدا الجمعة.

واستقر اليورو عند 1.1678 دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة ويتجه لانخفاض أسبوعي طفيف ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.34605 دولار واستقر الين عند 156.78 ⁠للدولار، وسط إحجام المتعاملين عن الدخول في رهانات كبيرة.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6721 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في 15 شهرا الذي لامسه في ⁠وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما لم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر عند 0.5769 دولار.

وأظهرت بيانات أن سوق العمل في الولايات المتحدة بدت عالقة في حالة "​لا تعيين ولا تسريح"، وانخفضت فرص العمل ​المتاحة بأكثر من المتوقع في ​نوفمبر وتراجع التوظيف.

إلا أن نشاط قطاع الخدمات ارتفع بشكل غير ‌متوقع في ديسمبر مما ⁠يشير إلى أن الاقتصاد أنهى عام 2025 في وضع قوي.

وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غدا الجمعة.

ويتوقع المتعاملون خفضين على ​الأقل للفائدة هذا ​العام، رغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المنقسم ألمح في ديسمبر إلى خفض آخر واحد ‍فقط في عام 2026.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يثبت المركزي الأميركي أسعار الفائدة في يناير.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 98.737 ويتجه لتحقيق مكاسب ‍طفيفة هذا الأسبوع.

وكان العام الماضي الأسوأ للدولار منذ عام 2017، ويتوقع المحللون حاليا عاما آخر من الانخفاض وإن كان بوتيرة أقل.

ويبدو أن الأسواق استوعبت في الغالب المخاوف الجيوسياسية حول العالم بعد التدخل الأميركي في فنزويلا وتصاعد التوتر بين الصين واليابان ‍في الفترة الماضية.