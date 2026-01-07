اطلاق شراكة لتطوير العقارات الصناعية واللوجستية في الإمارات

أعلنت شركة "جو كابيتال بارتنرز" (Gaw Capital Partners)، وشركة "جي إف إتش بارتنرز" (GFH Partners)، التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية ومقرها دبي، عن تأسيس منصة متخصصة في القطاع الصناعي واللوجستي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستمتلك "جو كابيتال" حصة الأغلبية في الشراكة والتي تعتبر بوابة لاستقطاب رؤوس الأموال الآسيوية وتوظيفها على نطاق واسع في السوق العقاري المتنامي بدولة الإمارات. وتستهدف الشراكة تطوير محفظة عقارات صناعية عالية الجودة تضم مشاريع تم تحديدها مسبقاً في كل من دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة، والتي تعد من أسرع المناطق الصناعية نمواً في الإمارات العربية المتحدة.

وستتولى قيادة عمليات التطوير شركة "مانري للتطوير" (Manrre Developments)، وهي شراكة بين "جي إف إتش بارتنرز" ومجموعة "بالمون" (Palmon Group). وتجمع هذه الشراكة بين الخبرات الإقليمية المثبتة في مجالات الاستحواذ، والتخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والجاهزية التشغيلية لتقديم مستودعات ومراكز لوجستية استثنائية تواكب متطلبات المستأجرين المستقبلية.

يتم إطلاق هذه الشراكة في ظل زخم اقتصادي قوي، مدعومًا باستراتيجيات التنمية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك استراتيجية دبي الصناعية 2030 وخطة دبي الحضرية 2040. وتهدف غالبية هذه المبادرات إلى تسريع التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية. وتقدم

الحكومة مجموعة من السياسات التنظيمية والمالية الداعمة للأعمال، تشمل الإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات في أكثر من 40 منطقة حرة، وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية، وذلك لتسريع الطلب على الخدمات اللوجستية والاستثمار فيها.