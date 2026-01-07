وزير الطاقة الأميركي: واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي لفترة "غير محددة"
قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء، إن واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي "لفترة غير محددة"، وذلك غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المسؤولين المؤقتين في فنزويلا وافقوا على تسليم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط.
وصرّح رايت خلال فعالية للطاقة في ميامي: "سنقوم بتسويق النفط الخام المنتج في فنزويلا، أولاً هذا النفط المخزن المتراكم، ثم خلال فترة غير محددة، سنبيع إنتاج فنزويلا في السوق".
