انخفاض أسعار الذهب والفضة وسط موجة بيع لجني الأرباح وقوة الدولار

انخفضت أسعار الذهب والفضة، اليوم، وسط موجة ⁠بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، في حين أثر ارتفاع الدولار ‌سلبا على معنويات المستثمرين في سوق المعادن الثمينة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4466.19 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش.

وكان الذهب سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار في 26 ديسمبر.

وانخفضت العقود ⁠الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 4477.30 دولار.

واستقر الدولار في نطاق تعاملات ضيق، قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية، ⁠مما جعل الأصول المقومة به أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، أمس الثلاثاء إن خفض أسعار الفائدة الأميركية بشدة ضروري ​هذا العام للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد.

ويتوقع المستثمرون حاليا خفض البنك ​المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرتين على ​الأقل هذا العام، بينما يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة للحصول على ‌مزيد من المؤشرات على ‌مسار السياسة النقدية ⁠لأكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب أمس أن كاراكاس وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لتصدير ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها ​تحويل الإمدادات من ​الصين في أعقاب ما وصفه مسؤولون فنزويليون بخطف الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار ‍الفائدة وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 80.34 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.

ونزل سعر البلاتين ‍في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2373.0 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي. وكان قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع. وتراجع سعر البلاديوم 2.5 بالمئة ‍إلى 1777.22 دولار ⁠للأوقية.