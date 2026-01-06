سلطنة عمان تعتزم إنشاء مركز مالي دولي

تعتزم سلطنة عمان إنشاء مركز مالي دولي، سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية وسيُبنى على ‍نظام ‌مالي ‌وقضائي جديد مواكب للمعايير العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إنشاء "مركز عُمان المالي العالمي" الذي أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، يأتي كخطوة استراتيجية مدروسة وممنهجة مبنيّة على دراسة تجارب عالمية وإقليمية.

ويهدف إنشاء المركز إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والبنوك التجارية والمؤسسات المالية العالمية المتخصصة في الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية والخدمات المالية والتأمينية وغيرها من الأنشطة المساندة، ونقل المعرفة وتوفير المزيد من الوظائف النوعية في القطاعات المالية.

ونقلت وكالة الأنباء العامانية عن وزير المالية ورئيس اللجنة الإشرافية لمرحلة تأسيس المركز سلطان بن سالم الحبسي قوله إن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز دور القطاع المالي لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي بالتكامل مع جهود تطوير القطاع المالي والاستثماري والتوجهات المستقبلية التي تتطلع إليها سلطنة عُمان.

وأضاف أن المركز سيعمل كبيئة ممكّنة بامتيازات متعددة لإدارة الاستثمارات وتأسيس الشركات وإقامة الشراكات التجارية المبنيّة على تسهيل حركة رؤوس الأموال والخدمات المالية ودعم الابتكار المالي.

وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المركز الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان من حيث الاستقرار السياسي والجاذبية الاستثمارية والشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.