انخفاض الذهب من أعلى مستوى له في أسبوع مع استقرار الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، متراجعة عن أعلى مستوى لها ⁠في أسبوع والذي سجلته في الجلسة السابقة عندما ارتفعت 3 بالمئة تقريبا نحو مستويات قياسية، ‌وقلصت المعادن الثمينة الأخرى مكاسبها أيضا مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4434.50 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش.

وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار في ⁠26 ديسمبر، واختتم العام مرتفعا 64 بالمئة، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة إلى 4445 دولارا.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين مع ⁠بدء التداولات في آسيا اليوم، مما جعل الذهب، المسعر بالعملة الأميركية، أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى، مع انحسار المخاوف في السوق جراء العمليات العسكرية الأميركية في فنزويلا.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري: ​إن التضخم يتراجع ببطء، لكن هناك خطرا من ارتفاع معدل البطالة على ​نحو مفاجئ، مما يزيد من احتمال ​خفض سعر الفائدة.

ويتوقع المستثمرون حاليا ما لا يقل عن خفضين لسعر الفائدة الأميركية هذا العام، بينما يترقبون ‌بيانات الوظائف غير ‌الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة ⁠للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية التي قد ينتهجه البنك المركزي الأميركي.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الانتعاش في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 76.29 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 ‍دولار في 29 ديسمبر.

وتراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2269.14 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي.

وكان قد قفز بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع.

وانخفض سعر البلاديوم 1.‍6 بالمئة إلى 1680.25 ⁠دولار للأوقية.