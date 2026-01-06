مصر توقع مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز والمنتجات البترولية إلى سورية

وقعت مصر اليوم مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى سورية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، بوفد سوري برئاسة نائب وزير الطاقة السوري لشؤون النفط غياث دياب.

وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن المذكرة الأولى تهدف إلى "التعاون في توريد الغاز إلى سورية عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز أو شبكات نقل الغاز". أما المذكرة الثانية، فتتعلق بـ "تلبية احتياجات سورية من المنتجات البترولية".

وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضا فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سورية، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وبحسب البيان، تم التأكيد خلال اللقاء على استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لقطاع الطاقة بسورية، بما يدعم الشعب السوري.