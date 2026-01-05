الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع تنامي الطلب على الملاذات الآمنة بعد القبض على مادورو

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة، اليوم، ⁠في حين ارتفعت المعادن الثمينة الأخرى بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على ‌الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وحتى الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة إلى 4395.35 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. ⁠وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولار للأوقية في 26 ديسمبر 2025.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 1.8 بالمئة لتصل إلى 4405.40 دولار.

وحقق الذهب ارتفاعا كبيرا في عام ⁠2025، إذ أنهى العام على ارتفاع بنسبة 64 بالمئة، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، مدفوعا بتخفيضات أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

ويتوقع المستثمرون في الوقت ​الراهن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بتخفيض أسعار الفائدة ​مرتين على الأقل هذا العام.

وكانت الولايات ​المتحدة قد ألقت القبض على مادورو يوم السبت الماضي، في عملية قيل إنها تسببت في مقتل ‌مدنيين، بينما قال الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب إن ⁠واشنطن ستسيطر على البلاد.

ومع ذلك، تولت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز منصب الرئيس المؤقت بدعم من المحكمة العليا في فنزويلا، وقالت إن مادورو لا يزال رئيسا للبلاد.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب ​إلى تحقيق أداء ​جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الضبابية الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة لتصل إلى 75.86 دولار ‍للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر .

وأنهت الفضة العام بارتفاع 147 بالمئة، متجاوزة الذهب بكثير، فيما كان أفضل عام لها على الإطلاق.

وارتفعت الفضة إلى مستويات قياسية جديدة بفضل تصنيفها كمعدن أمريكي حيوي، والقيود المفروضة على ‍العرض وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة عند 2175.15 دولار للأوقية، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي.

وزاد بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد.

وصعد البلاديوم 0.4 ‍بالمئة إلى 1645.0 ⁠دولار للأوقية.