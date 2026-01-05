ارتفاع الدولار وسط اضطراب الأسواق عقب الهجوم الأميركي على فنزويلا

⁠استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل من ‌العام الجديد على ارتفاع، إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل اليورو وزاد مقابل الجنيه الإسترليني.

تحركات العملات متواضعة حتى ⁠الآن اليوم، على الرغم من أن الهجوم الأميركي في فنزويلا والقبض على الرئيس نيكولاس مادورو لمواجهة ⁠اتهامات بتهريب المخدرات في نيويورك يشكلان مخاطر متوقعة على المعنويات.

وقد تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا الأسبوع ​حاسمة في توجيه سياسة مجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي ​الأميركي)

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.1705 ‌دولارمقابل اليورو، وكان ‌قد ارتفع ⁠في وقت سابق إلى 1.170025 دولار للمرة الأولى منذ 11 ديسمبر.

وزاد الدولار 0.​1 ​بالمئة إلى 1.34495 مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع أيضا 0.1 بالمئة إلى ‍156.90 ين.

ويترقب المستثمرون أيضا من سيختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم، حيث تنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي ‍جيروم باول في مايو.

وقال ترامب إنه سيختار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مضيفا أن خليفة باول سيكون "شخصا يؤمن بخفض أسعار الفائدة، بنسبة ‍كبيرة".