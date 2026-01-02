مبيعات تسلا تتراجع 15.6% في الربع الأخير من 2025

أعلنت شركة صناعة السيارات الأميريكية تسلا المملوكة لإيلون ماسك اليوم، أن مبيعاتها انخفضت بنسبة 15.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025، وذلك عقب انتهاء الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنها سلمت 418227 سيارة لعملائها حول العالم خلال الربع الأخير.

وتعني هذه الأرقام أن تسلا سجلت ثاني انخفاض سنوي متتالٍ في مبيعاتها، حيث تراجعت بنسبة 8.5% % خلال عام 2025 بأكمله، لتصل إلى ما يزيد قليلاً على 1.636 مليون سيارة.