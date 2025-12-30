الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين والفضة تتعافى

ارتفع الذهب، اليوم، متعافيا من أدنى ⁠مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح ‌في نهاية العام التي أثارت تراجعا واسعا في المعادن النفيسة بعد تحقيقها ذروات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4374.83 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، وانخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 ⁠ديسمبر، أمس، وهي أيضا أكبر خسارة يومية منذ 21 أكتوبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4377.80 دولار للأوقية.

وحقق المعدن الأصفر ⁠أداء رائعا في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66 بالمئة حتى الآن.

وأدى خفض أسعار الفائدة والرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية ​والطلب القوي من البنوك المركزية وارتفاع الحيازات بالصناديق المتداولة في ​البورصة، إلى ارتفاع الذهب هذا العام.

ويتوقع ​المتعاملون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في العام المقبل. وتميل الأصول التي لا تدر ‌عائدا مثل الذهب ‌إلى تحقيق أداء جيد ⁠عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى74.41 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة. وتكبدت الفضة ​أكبر خسارة يومية ​منذ 11 أغسطس 2020 أمس.

وارتفعت الفضة 154 بالمئة منذ بداية العام متفوقة على الذهب بفضل إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في ‍الولايات المتحدة ونقص المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "أتوقع أن يستمر الارتفاع على المدى الطويل لكل من الذهب والفضة مع أهداف سعرية في الأشهر الستة المقبلة عند 5010 دولارات للأوقية بالنسبة للذهب، و90.‍90 دولار للأوقية بالنسبة للفضة".

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2132.86 دولار للأوقية. وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2478.50 دولار.

وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1634.29 دولار للأوقية، بعد انخفاض ‍قيمته 16 بالمئة أمس ⁠الاثنين.