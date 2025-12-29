سورية تطلق عملتها الجديدة

أطلقت سورية اليوم، عملتها الجديدة، خلال حفل رسمي بقصر المؤتمرات في العاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي.

وكشف الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن العملة الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد الشرع أن تبديل عملة سورية، هو بداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث.

وأشار إلى وجود ست تجارب سابقة لاستبدال العملة، "نصفها نجح ونصفها لم ينجح" - على حد تعبيره، مؤكداً أن العملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية، بالإضافة إلى أن العملة الجديدة ستسهل عمليات التداول في البيع والشراء وتقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الإستراتيجي.

وأكد الشرع أن الاقتصاد السوري يسير بخطوات مركزة حالياً، لافتاً إلى ضرورة الحاجة إلى ثقافة جديدة أثناء تبديل العملة، وتجرّيم عملية المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين، وتوفير السيولة بشكل تدريجي لا يؤثر على حالة التضخم.