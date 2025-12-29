أصول «بنك السلام» تتضاعف 3 مرات إلى 21.51 مليار دولار

حصد بنك السلام، على جائزة «بنك العام 2025 في البحرين» من قبل مجلة The Banker التابعة لمجموعة فايننشال تايمز . جاء هذا التتويج عقب عملية تقييم دقيقة استمرت خمسة أشهر، شملت أكثر من ألف طلب مشاركة من مؤسسات مالية رائدة حول العالم، حيث تختار المجلة فائزًا واحدًا فقط عن كل دولة سنويًا، ما يعكس المكانة الرفيعة والتنافسية العالية لهذا التكريم.

ويأتي هذا الإنجاز مع اختتام بنك السلام لعام 2025 على مسار تصاعدي لافت، إذ حقق البنك نموًا بنسبة 37.5% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء المالي المتين والمرونة التشغيلية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، سجّل البنك نموًا ملحوظًا في إجمالي أصوله، والتي تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات، حيث ارتفعت من 7.12 مليار دولار إلى 21.51 مليار دولار مدفوعة بالتنفيذ المنضبط والنمو المستدام في الأعمال المصرفية الأساسية والتحول الناجح لنموذج أعمال أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة إقليميا.

وقال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام والعضو المنتدب لشركة ASB Capital: «إن تكريم بنك السلام بجائزة بنك العام 2025 في البحرين من قبل مجلة The Banker يُجسّد قوة استراتيجيتنا ونهجنا الراسخ في تحقيق النمو عبر تقديم خدمات مصرفية ذكية تم تصميمها لضمان تجربة سلسة للزبائن. يعكس هذا التكريم تفاني فرق العمل وثقة زبائننا المتزايدة بنا. ومع مواصلة توسعنا الإقليمي وتعزيز قدراتنا الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي، يظل التزامنا راسخًا بتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل».