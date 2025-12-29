لأول مرة.. الفضة تتجاوز 80 دولارا في المعاملات الفورية

تجاوز سعر الفضة 80 ‌دولارا للأونصة (الأوقية)، اليوم، مدعوما بالطلب القوي من القطاعين الصناعي والاستثماري، وانخفاض المخزونات، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض سعر الذهب ⁠في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4527.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:52 بتوقيت جرينتش ⁠أمس الأحد، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 4549.71 دولار في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة ​للذهب تسليم فبراير عند 4553.​10 دولار للأونصة.

وارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.8 بالمئة إلى 82.‌15 دولار للأونصة ، ‌بعد ⁠أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وحققت الفضة ​مكاسب ​بنسبة 181 بالمئة منذ بداية العام لتتجاوز حاجز 80 دولارا مدفوعة بتصنيفها ضمن ‍قائمة المعادن الأميركية الحرجة ومحدودية المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وبالنسبة للعملات الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2429.‍10 دولار بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2003.83 دولار ‍للأوقية.