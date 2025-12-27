روسيا تمدد قيود تصدير البنزين حتى نهاية فبراير المقبل

أعلنت الحكومة الروسية رسمياً تمديد القيود المؤقتة على تصدير البنزين إلى الخارج حتى 28 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار سوق الوقود الداخلي والحفاظ على توازن الأسعار والإمدادات داخل البلاد، وفقًا لمرسوم نُشر يوم.

ويشمل القرار جميع المصدرين، بما في ذلك شركات إنتاج الوقود المباشر .

ولم تقتصر القيود على البنزين فقط، إذ شملت أيضًا الديزل، والوقود البحري، وأنواعًا أخرى من زيوت الغاز الموجّهة إلى دول لا تنتجها، وذلك حتى نهاية فبراير، بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل بقيود التصدير هذا الشهر.